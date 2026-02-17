Меню
Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Москве 24 февраля 2026

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 24 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 17 Завтра 18 чт 19 пт 20 сб 21 вс 22 пн 23 вт 24 ср 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
21:10 от 760 ₽
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
13:40 от 2000 ₽ 15:10 от 700 ₽ 20:50 от 700 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:40 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 19:20 от 600 ₽
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
13:00 от 500 ₽ 19:20 от 650 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:10 от 450 ₽ 19:10 от 600 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:10 от 400 ₽ 16:50 от 520 ₽ 20:40 от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:30 от 350 ₽ 15:20 от 450 ₽ 19:10 от 500 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:30 от 400 ₽ 19:20 от 600 ₽
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
15:45 от 440 ₽ 19:30 от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:20 от 500 ₽ 15:10 от 600 ₽ 19:00 от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:20 от 400 ₽ 15:10 от 500 ₽ 19:00 от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
11:30 от 400 ₽ 15:25 от 500 ₽ 19:20 от 600 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Первая
Первая
2026, Россия, драма, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Счастлив, когда ты нет
Счастлив, когда ты нет
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
