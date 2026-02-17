Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Москве
25 февраля 2026
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 25 февраля 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
17
Завтра
18
чт
19
пт
20
сб
21
вс
22
пн
23
вт
24
ср
25
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
21:10
от 760 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
13:40
от 2000 ₽
15:10
от 700 ₽
20:50
от 700 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
15:30
от 500 ₽
19:20
от 600 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
19:10
от 650 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
13:10
от 450 ₽
19:10
от 600 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:30
от 400 ₽
15:20
от 520 ₽
19:10
от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:30
от 350 ₽
15:20
от 450 ₽
19:10
от 500 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:30
от 400 ₽
19:20
от 600 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
15:45
от 440 ₽
19:30
от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:10
от 500 ₽
16:35
от 600 ₽
20:20
от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:20
от 400 ₽
15:10
от 500 ₽
19:00
от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
11:30
от 400 ₽
15:25
от 500 ₽
19:20
от 600 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Первая
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, драма, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Счастлив, когда ты нет
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
«Семнадцать мгновений весны» не просто так снимали черно-белыми: вот какую жуть раскрыла цветная версия
Пока ждала «Первый отдел», не отрываясь смотрела эти 3 сериала — сюжет такой же интересный и есть герои не хуже Брагина
Успеете посмотреть до премьеры «Заразы»: еще 3 фильма про вирусы — но в них нет ничего смешного
Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина
«Холопу 3» уже прочат кассовый успех — и премьера не за горами: на этот раз героев ждет Османская империя
Тест под силу только фанатам кино СССР: вспомните по кадрам 5 кинолент с ночными названиями
Пьем чай неспеша – и жизнь хороша: угадаете хотя бы 3/5 советских фильмов по кадру застолья? (сложный тест)
Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня
У этой детективной комедии со Стояновым жалкие 4.7: дал ей шанс и от смеха сорвал живот
Пока ждали новые серии «Первого отдела», фанаты подсели на этот детектив — 8 баллов за ту же атмосферу и харизматичного героя
Если зима достала, включайте эту серию «Маши и Медведя»: 59,7 млн просмотров — преступно мало для «самой светлой» истории
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667