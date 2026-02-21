Меню
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Москве
26 февраля 2026
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 26 февраля 2026 в Москве
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:30
15:20
19:10
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
13:30
19:50
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
19:00
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:30
15:20
19:10
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:20
15:10
19:00
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
15:30
19:20
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:20
15:10
19:00
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:20
15:10
19:00
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
11:30
15:20
19:10
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
