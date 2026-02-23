За №3 ухватился даже Netflix: эти 3 новых сериала из Великобритании и Ирландии цепляют с первой минуты

Не свежак, зато цепляет сильнее хитов: 2 крутых детектива, которые смотрятся на одном дыхании (уже вышло 3 и 4 сезона целиком)

Любой из этих пяти причин хватило бы, чтобы выгнать наложницу из гарема — посчитали, сколько правил нарушила Хюррем

За 4 дня — 600 миллионов рублей: «Чебурашка 2» обзавелся достойным конкурентом — еще одна сказка идет к миллиарду

2 сезон «Слова пацана» всё-таки можно не ждать? Авторы сериала устали молчать: «Желание есть, но...»

Голая Удовиченко, размалеванная Ахеджакова и борьба с властью: скандальный советский фильм, который не запретили к прокату

Сказочная гонка продолжается: новый фильм по Пушкину уже получил дату премьеры — и он совсем не похож на «Салтана»

«Веру можно понять»: зрители неожиданно вступились за Брагину, объяснив её истерики в сериале «Первый отдел 5»

«Первый отдел 5» признан лучшим сериалом России за 5 лет, но рекорд оказался с подвохом: «От скромности ребята не умрут»

«Бандитский Петербург» должен был закончиться совсем иначе: Бортко умоляли поменять финал – вот почему он отказался