Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Москве 1 марта 2026

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 1 марта 2026 в Москве

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
16:15 от 750 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:30 15:20 19:10
Синема Стар ЕвроПарк г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
13:30 19:50
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
19:00
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:30 15:20 19:10
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:40 15:30 19:20
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:30 19:20
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:20 15:10 19:00
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:25 15:10 19:00
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
11:30 15:20 19:10
