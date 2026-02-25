Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Москве
2 марта 2026
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
25
Завтра
26
пт
27
сб
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
19:25
от 550 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
11:15
от 790 ₽
13:15
от 2400 ₽
15:05
от 890 ₽
17:05
от 2400 ₽
19:00
от 990 ₽
20:55
от 2600 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
14:25
от 450 ₽
17:50
от 450 ₽
21:15
от 480 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
21:40
от 1150 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
15:55
от 450 ₽
19:25
от 500 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
13:40
17:10
20:40
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
21:00
от 500 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
20:50
от 470 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
16:00
от 440 ₽
19:50
от 500 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
11:15
от 400 ₽
15:10
от 470 ₽
19:00
от 540 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
21:00
от 660 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
11:40
от 390 ₽
15:30
от 460 ₽
19:30
от 520 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
16:50
20:20
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
16:15
от 700 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
12:10
от 370 ₽
18:20
от 430 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
18:20
от 370 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:05
от 850 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:30
от 500 ₽
15:20
от 500 ₽
19:10
от 600 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
13:30
от 500 ₽
19:50
от 650 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
19:00
от 600 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:30
от 400 ₽
15:20
от 520 ₽
19:10
от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:40
от 350 ₽
15:30
от 450 ₽
19:20
от 500 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:30
от 400 ₽
19:20
от 600 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
18:00
от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:50
от 500 ₽
17:35
от 700 ₽
21:20
от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:20
от 400 ₽
15:10
от 500 ₽
19:00
от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
11:30
от 400 ₽
15:20
от 500 ₽
19:10
от 600 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Испанский триллер внезапно стал хитом №1 на Netflix: для фанатов «Бумажного дома» — идеальный вариант
Номинант на «Оскар»-2026 теперь доступен в цифре: «Арко» появился на стримингах — вот где его смотреть
Витя Мясник больше не главный: кто станет мэром города в шестом сезоне «Полярного»
Устала ждать «Невский 8» – включила этот детектив с Шибановым из «Первого отдела»: минимум чернухи, но как цепляет
Новый хит в духе «Хрустального» и «Трассы»: 17 тысяч россиян замерли в ожидании нового детектива с Акиньшиной
«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет
Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»
Это вам не «продолжите цитату»: 5 реально сложных вопросов про кино СССР (тест осилят только знатоки)
В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти
Только дети СССР вспомнят 5 жутких мультиков по кадрам: заяц из «Ну, погоди!» отдыхает (в этом тесте есть кое-что хуже)
«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667