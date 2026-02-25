Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Москве
3 марта 2026
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 3 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
25
Завтра
26
пт
27
сб
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
19:25
от 550 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
11:15
от 390 ₽
13:15
от 2400 ₽
15:05
от 390 ₽
17:05
от 2400 ₽
19:00
от 390 ₽
20:55
от 2600 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
14:45
от 450 ₽
18:10
от 480 ₽
21:35
от 480 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
21:05
от 1150 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
15:55
от 450 ₽
19:25
от 500 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
21:00
от 500 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
20:50
от 470 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
16:00
от 440 ₽
19:50
от 500 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
11:15
от 400 ₽
15:10
от 470 ₽
19:00
от 540 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
21:00
от 660 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
11:40
от 390 ₽
15:30
от 460 ₽
19:30
от 520 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
16:50
20:20
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
16:15
от 700 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
12:10
от 370 ₽
18:20
от 430 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
18:20
от 200 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:05
от 850 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:30
от 500 ₽
15:20
от 500 ₽
19:10
от 600 ₽
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
13:30
от 500 ₽
19:50
от 650 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
19:00
от 600 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
10:20
от 400 ₽
17:00
от 620 ₽
20:50
от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
11:40
от 350 ₽
15:30
от 450 ₽
19:20
от 500 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:30
от 400 ₽
19:20
от 600 ₽
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
18:00
от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
11:20
от 500 ₽
15:10
от 600 ₽
19:00
от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
11:20
от 400 ₽
15:10
от 500 ₽
19:00
от 600 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
11:30
от 400 ₽
15:20
от 500 ₽
19:10
от 600 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
На Reddit составили топ лучших фильмов в истории и случился скандал: «То есть нет "Интерстеллара" и "Матрицы", но зато "История игрушек 3"! Нонсенс»
Из новичков будет не только Ева Грин: Тим Бертон уговорил на третий сезон «Уэнсдэй» свою любимую звезду
Не только «Грозовой перевал»: 3 книжных экранизации, которые ждут зрители в 2026 году
В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти
Устала ждать «Невский 8» – включила этот детектив с Шибановым из «Первого отдела»: минимум чернухи, но как цепляет
Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»
Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру
Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам
«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет
Sci-Fi из СССР уделал «Терминатора 2» и «Космическую Одиссею» Кубрика – даже в США признали: «С ним не сравнится никто»
Юрский не должен был сниматься в «Месте встречи»: сохранил роль только благодаря Высоцкому
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667