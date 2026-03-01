Меню
Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Москве 9 марта 2026

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 9 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 1 Завтра 2 вт 3 ср 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
10:30 от 800 ₽ 14:15 от 800 ₽ 18:00 от 800 ₽ 21:45 от 800 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
15:10 от 720 ₽ 19:00 от 720 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
12:50 от 500 ₽ 19:10 от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
19:40 от 800 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
12:55 от 500 ₽ 19:00 от 650 ₽
