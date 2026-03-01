Меню
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Москве
10 марта 2026
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 10 марта 2026 в Москве
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
16:50
от 520 ₽
20:40
от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
12:50
от 350 ₽
19:10
от 500 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
15:40
от 600 ₽
19:30
от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
12:55
от 400 ₽
19:00
от 600 ₽
