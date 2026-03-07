«Дитям — мороженое, а бабе — цветы!»: угадайте 6 советских фильмов по кадрам с букетами (тест)

Если включите эти тру-крайм-сериалы, заснуть уже не получится: 3 истории, от которых побегут мурашки

«Что за ахинея?», «Чудовищный бред» и «Сериал захватил ум и сердце»: финал «Полной совместимости» вызвал бурные споры зрителей

Их закрыли слишком рано: 5 криминальных сериалов, которые смотрятся лучше большинства хитов Netflix

Сол — в сырой земле, Скайлер — в петле: 8 финалов «Во все тяжкие», которые так и не рискнули снять

Забываем «Чернобыль» от HBO: от «Полураспада» Okko у критиков пошли мурашки по телу

Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео

Поставьте на паузу, чтобы отсмеяться: эти комедии 2000-х все еще смешат лучше, чем половина новинок от Netflix

«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра

«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят