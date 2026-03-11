Меню
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Москве
17 марта 2026
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 17 марта 2026 в Москве
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
10:15
от 390 ₽
14:05
от 390 ₽
17:55
от 390 ₽
21:45
от 390 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
17:35
от 350 ₽
Атлантис Кино
г. Москва, Варшавское шоссе, 160, ТРЦ «Галерея Атлантис»
2D
21:25
от 1150 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
20:40
от 500 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
16:30
от 370 ₽
20:20
от 430 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
21:00
от 200 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:00
от 850 ₽
