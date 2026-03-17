Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Москве 19 марта 2026

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 19 марта 2026 в Москве

Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
19:40 от 550 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
13:50 от 640 ₽ 19:55 от 740 ₽
Pushka в ТРЦ "Ладья"
Митино
2D
21:15 от 600 ₽
Pushka в ТРЦ «Клён»
Бабушкинская
2D
18:30 от 590 ₽ 22:05 от 590 ₽
Балтика
Сходненская
2D
21:35 от 820 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
20:10 от 500 ₽
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
12:10
Киномакс Пражская
Пражская
2D
10:20 от 330 ₽ 11:40 от 650 ₽ 15:30 от 750 ₽ 19:30 от 1050 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
10:20 от 420 ₽ 16:40 от 560 ₽
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
13:25 от 800 ₽ 17:10 от 800 ₽ 20:55 от 800 ₽
Колибри Москва г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
22:30
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
18:25 от 450 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
09:50 от 210 ₽ 20:10 от 460 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
14:10 от 380 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
13:20 от 670 ₽ 16:55 от 670 ₽
Пять звезд на Смоленской
Смоленская
2D
11:00 от 850 ₽
Час кино Свиблово
Свиблово
2D
20:10
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
2025, США, триллер
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
