Эти 7 фильмов сейчас в топе Netflix: 5 новинок и 2 хита из прошлого — один из них вышел в далеком 1994 году, а популярен сейчас

В Прованс ехать не пришлось, дворцы и шато нашли в России: где снимали сериал «Виноделы»

«Я требую продолжения банкета»: если вы поняли, из какого это фильма — пройдете наш тест по кино СССР

Психи, водка, веселящий газ: индийцам показали лучшие моменты комедий Гайдая — до упаду хохотали, но сюжет не угадали

Четверть века псу под хвост: в «Ван-Пис» окончательно «забили» на важнейший сюжетный элемент — внятного финала без него не ждите

Единственный нормальный персонаж? Не совсем. В «Сумерках» осталась открытая концовка — и всему виной отец Беллы

Netflix стоило остановиться: манга «Алиса в Пограничье» закончилась куда логичнее сериала — 3-й сезон явно был лишним

Второго «Невского» снять не вышло: новый сериал про ментов и мошенников НТВ закрыл после 10 серий

От концовки «Бар “Один звонок”» у зрителей глаза на мокром месте: но шансы на 2 сезон еще есть — Ярмольник намекнул парой слов

По «Игре престолов» выходит еще один спин-офф: и в нем засветится жуткий Таргариен — раньше видели лишь мельком