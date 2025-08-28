Меню
Фильмы
Призрак в доспехах 2. Невинность
Расписание сеансов Призрак в доспехах 2. Невинность, 2004 в Москве
28 августа 2025
Расписание сеансов Призрак в доспехах 2. Невинность, 28 августа 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о мультфильме
ср
27
чт
28
пт
29
вс
31
сб
6
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Призрак в доспехах 2. Невинность»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D, SUB
21:10
от 170 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D, SUB
21:15
от 380 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D, SUB
20:00
от 330 ₽
Москино Салют
Академическая
2D, SUB
21:15
от 370 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D, SUB
21:50
от 280 ₽
