Киноафиша Фильмы Призрак в доспехах 2. Невинность Расписание сеансов Призрак в доспехах 2. Невинность, 2004 в Москве 28 августа 2025

Расписание сеансов Призрак в доспехах 2. Невинность, 28 августа 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
ср 27 чт 28 пт 29 вс 31 сб 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Призрак в доспехах 2. Невинность»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D, SUB
21:10 от 170 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D, SUB
21:15 от 380 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D, SUB
20:00 от 330 ₽
Москино Салют
Академическая
2D, SUB
21:15 от 370 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D, SUB
