Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Призрак в доспехах 2. Невинность Расписание сеансов Призрак в доспехах 2. Невинность, 2004 в Москве 1 сентября 2025

Расписание сеансов Призрак в доспехах 2. Невинность, 1 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 27 чт 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3 сб 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Призрак в доспехах 2. Невинность»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D, SUB
21:25 от 170 ₽
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D
16:50 от 150 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
20:35 от 220 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D, SUB
20:40 от 230 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
21:50 от 390 ₽
Москино Салют
Академическая
2D, SUB
21:45 от 320 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
21:10 от 330 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
Никто 2
Никто 2
2025, США, боевик
Один из лучших сериалов 2025 года возвращается? Когда ждать премьеру 2 сезона «Аутсорса» и как будут выходить серии
HBO выпускает новый криминальный сериал, и ему уже пророчат успех «Настоящего детектива»: будет еще мрачнее и интереснее
В старых фильмах его не было: новый сериал «Гарри Поттер» представит героя, которого фанаты ждали 20 лет
Этот фильм Рязанов невзлюбил с первой секунды — а потом и вся верхушка СССР: все равно снял, а они упрятали его в архив на 15 лет
Вот и Лето прошел — слово и не бывало: в киновселенной DC появится новый Джокер — и сыграет его вовсе не Хоакин Феникс
Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина
Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале
Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил
Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру
На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест)
Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше