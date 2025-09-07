Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Призрак в доспехах 2. Невинность Расписание сеансов Призрак в доспехах 2. Невинность, 2004 в Москве 7 сентября 2025

Расписание сеансов Призрак в доспехах 2. Невинность, 7 сентября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 ср 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Призрак в доспехах 2. Невинность»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D, SUB
21:55 от 450 ₽
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Токсичный мститель
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Колбаса
2025, Россия, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Хайди. Моя хитрая рысь
Хайди. Моя хитрая рысь
2024, Германия, анимация
Почему заменили Катю из «Бандитского Петербурга»: тайна закадрового конфликта и несчастный случай
«Стальной алхимик: Братство» тоже в списке: 3 лучших мини-аниме сериалов по версии Letterboxd
Мрачные, сильные, атмосферные: BadComedian выбрал 3 сериала для тех, кого «Аутсорс» зацепил по-настоящему
Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии
Красный — хит сезона: попробуйте вспомнить 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились
Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар»
Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все
Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки
Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»
Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше