Фильмы
Призрак в доспехах 2. Невинность
Расписание сеансов Призрак в доспехах 2. Невинность, 2004 в Москве
29 октября 2025
Расписание сеансов Призрак в доспехах 2. Невинность, 29 октября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о мультфильме
Сегодня
22
Завтра
23
пт
24
вс
26
вт
28
ср
29
сб
29
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Призрак в доспехах 2. Невинность»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Вымпел
Бабушкинская
2D, SUB
16:40
от 180 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D, SUB
21:25
от 250 ₽
