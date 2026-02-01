Простое прозвище, но смысл в фильмах не раскрыли: почему пирата Джека зовут именно Воробей?

Штирлиц гулял по Берну — и увидел надпись на русском языке: главный ляп в финале «17 мгновений весны»

Пока ждала «Первый отдел», не отрываясь смотрела эти 3 сериала — сюжет такой же интересный и есть герои не хуже Брагина

Тест под силу только фанатам кино СССР: вспомните по кадрам 5 кинолент с ночными названиями

Пьем чай неспеша – и жизнь хороша: угадаете хотя бы 3/5 советских фильмов по кадру застолья? (сложный тест)

Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня

Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина

У этой детективной комедии со Стояновым жалкие 4.7: дал ей шанс и от смеха сорвал живот

Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся

«Холопу 3» уже прочат кассовый успех — и премьера не за горами: на этот раз героев ждет Османская империя