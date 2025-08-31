Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Закону тут не место
Расписание сеансов Закону тут не место, 2017 в Москве
31 августа 2025
Расписание сеансов Закону тут не место, 31 августа 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
вс
31
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Закону тут не место»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D
17:00
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Она сказала “Да”!
Отзывы
2023, США, комедия, драма
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Девушка Миллера
Отзывы
2024, США, комедия, драма
Об этом говорили в «Клоне», но запомнили единицы: что значит имя Жади
Все точно, как по учебнику: чем закончился сериал «Государь»?
3 сериала, которые можно посмотреть, пока ждете финала «Уэнсдэй»: есть и мистика, и странные школы
У Гринта чуть не остановилось сердце: лишь одну сцену за все 8 частей «Гарри Поттера» презирает вся троица главных звезд франшизы
«Я так захотел»: Багров в «Брате 2» физически не мог попасть в Чикаго? Хоккейный ляп в фильме не замечали 25 лет
Снималась без мужчин, воротила нос от «Унесенных ветром»: Цискаридзе обожает эту актрису-феминистку — сейчас в Голливуде «таких не делают»
Де Армас и Суини раздеваются, Джуд Лоу — полный мерзавец: эта «тропическая» драма снята по реальным событиям, но поверить в них невозможно
90+ «свежести» проходняку не ставят: лучшее фэнтези 2024 года в России толком не заметили — без магии и для детей, но зайдет и взрослым
«Не смотрели их — жизни не видели»: нейросеть выбрала 10 лучших фильмов в истории человечества — без Нолана, зато с Тарантино
Пациент скорее мертв: свежий сериал про «Декстера» сперва продлили на 2 сезон, а теперь закрыли без объяснений (мы выяснили причину)
Идеальная замена «Одних из нас» выйдет раньше 3 сезона хита НВО: без Беллы Рэмзи, зато со звездой «Очень странных дел» (и Нисоном)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667