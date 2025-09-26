Меню
Фильмы
Из Неаполя с любовью
Расписание сеансов Из Неаполя с любовью, 2016 в Москве
26 сентября 2025
Расписание сеансов Из Неаполя с любовью, 26 сентября 2025 в Москве
пт
26
сб
27
12:45
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
«Совы — не те, кем кажутся»: что скрывают птицы из «Твин Пикс» и при чем тут кольцо
20 000 000 зрителей посмотрели и сказали, что «это 10 из 10» : почему сериал «Западное крыло» заслужил рекордные 26 «Эмми» и любовь президентов США
97% критиков на Rotten Tomatoes говорят «да»: «Кубо. Легенда о самурае» — мультфильм, после которого даже взрослые теряют дар речи
Ищете аниме, похожие на «Доктор Стоун»? ИИ сделал это за вас: 3 топовых тайтла про науку и выживание — у № 1 рейтинг 8.1
Только взрослые заметят 5 «пасхалок» в мультфильмах СССР: «Мойдодыр» из маминой спальни — еще не самое интересное
«Безумно боюсь»: Фрейндлих точечно описала дружбу с Басилашвили — актер в долгу не остался
Пульс зрителей подскочил до 200: Стивен Кинг не пощадил — отказался снимать «Долгую прогулку», пока не выполнится одно условие
Чем больше шкаф — тем больнее падать: называем трех главных слабаков среди злодеев аниме «Ван-Пис» — один позорнее другого
В новом «Человеке-пауке» дебютирует один из главных врагов Питера Паркера — в фильмах Marvel его еще не было: и актера уже нашли
«Не сдвинутая маньячка, как в "Трассе"»: зрителей уже зацепил детектив «Здесь все свои» с Разумовской — график выхода серий пригодится, если тоже начнете
Ни одной роли с 2019 года: Эмма Уотсон рассказала, почему больше не снимается в кино — дело не в плохих проектах
