Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Мальчик и птица
Расписание сеансов Мальчик и птица, 2023 в Москве
8 сентября 2025
Расписание сеансов Мальчик и птица, 8 сентября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о мультфильме
Завтра
3
чт
4
сб
6
пн
8
вт
9
ср
10
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Мальчик и птица»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
14:40
от 170 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Малыш вырос: как выглядит 17-летний Джихангир из «Великолепного века» и чем он занимается сейчас (свежие фото)
Пересмотрели «Великолепный век» и хихикнули, взглянув на ногти Махидевран: серьезно? (фото)
Трейлер «Зверополиса 2» взорвал Сеть и собрал более 13 000 000 просмотров: дата выхода мульта про Джуди и Ника тоже известна
Ждете новых серий «Уэнсдэй»? Их покажут совсем скоро, а пока взгляните на свежие фото — фанаты и здесь сумели поругаться
«Выглядит как фан-анимация»: когда выйдет 3-й сезон «Магической битвы» — теперь есть и дата, и трейлер, смутивший зрителей (видео)
Насмеялись из-за 9-го эпизода «Дандадан»? А теперь о грустном: серий осталось не так много — вот даты выхода
На съемках «Афони» случился курьез, о котором старались молчать: один из актеров внезапно исчез — развязка истории достойна отдельного фильма
Ланнистеры, Бэтмен и Старк не самые богатые в кино: Forbes поставил Скруджа Макдака в один ряд с Илоном Маском
Зал аплодировал стоя 14 минут, актеры плакали: новый фильм Netflix произвел фурор в Венеции, но на RT ему дали лишь 76% cвежести
Ридли Скотт хотел свой «Титаник» — но мечты разбились об айсберг: фильм-катастрофа утопил миллионы и репутацию
Для поднятия настроения: 5 лучших комедий 2025 года — рейтинг ниже 7 даже не рассматриваем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667