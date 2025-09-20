Помните, как милиционер сказал про одноклассника в «Брате»? Вот что на самом деле имел в виду дядя Коля, говоря о Даниле

Где горошки!? Смешной киноляп в легендарной сцене «Джентльменов удачи», который многие заметили лишь спустя 54 года

19 тысяч литров бутафорской крови и Стивен Кинг в кадре: о чем «Оно 2» и почему этот хоррор нужно включить прямо сейчас

Даже пираты не стали озвучивать: новая экранизация мировой классики оказалась так плоха, что собрала 2,5 на IMDb

Один из худших фильмов в карьере Харди официально запрещали в России: актер сыграл советского офицера и крупно опозорился

«Он идеален»: Михалков не отрицает, что скопировал американский детектив, но называть «12» ремейком не разрешает

Эдвард никогда не любил Беллу так сильно, как она его: пересмотрел «Сумерки» спустя годы и убедился окончательно — 4 причины

«Не подходит»: российский дубляж «Шрэка» официально признан лучшим в мире — но DreamWorks до последнего хотела поставить на ней крест

«Ужасные акты»: у «Истребителя демонов» в Японии были большие проблемы — чуть не запретили из-за 3 спорных моментов

Коротко и по делу: топ-5 мини-сериалов в жанре триллер, которые понравятся вам даже больше, чем обычные шоу