Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Мальчик и птица
Расписание сеансов Мальчик и птица, 2023 в Москве
20 сентября 2025
Расписание сеансов Мальчик и птица, 20 сентября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Цитаты
Вся информация о мультфильме
сб
20
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Мальчик и птица»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Художественный
Арбатская
2D
10:00
от 780 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Беги
Отзывы
2025, Россия, комедия, криминал
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейное счастье
Отзывы
2025, Россия, драма
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Помните, как милиционер сказал про одноклассника в «Брате»? Вот что на самом деле имел в виду дядя Коля, говоря о Даниле
Где горошки!? Смешной киноляп в легендарной сцене «Джентльменов удачи», который многие заметили лишь спустя 54 года
19 тысяч литров бутафорской крови и Стивен Кинг в кадре: о чем «Оно 2» и почему этот хоррор нужно включить прямо сейчас
Даже пираты не стали озвучивать: новая экранизация мировой классики оказалась так плоха, что собрала 2,5 на IMDb
Один из худших фильмов в карьере Харди официально запрещали в России: актер сыграл советского офицера и крупно опозорился
«Он идеален»: Михалков не отрицает, что скопировал американский детектив, но называть «12» ремейком не разрешает
Эдвард никогда не любил Беллу так сильно, как она его: пересмотрел «Сумерки» спустя годы и убедился окончательно — 4 причины
«Не подходит»: российский дубляж «Шрэка» официально признан лучшим в мире — но DreamWorks до последнего хотела поставить на ней крест
«Ужасные акты»: у «Истребителя демонов» в Японии были большие проблемы — чуть не запретили из-за 3 спорных моментов
Коротко и по делу: топ-5 мини-сериалов в жанре триллер, которые понравятся вам даже больше, чем обычные шоу
Телеакадемии такое не забудут: актрисы, которые так и не получили «Эмми» за свои культовые роли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667