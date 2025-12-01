Меню
Киноафиша
Фильмы
Мальчик и птица
Расписание сеансов Мальчик и птица, 2023 в Москве
29 декабря 2025
Расписание сеансов Мальчик и птица, 29 декабря 2025 в Москве
Москино Марс
г. Москва, ул. Инженерная, дом 1, районный центр «Место встречи Марс»
2D
20:15
от 470 ₽
Москино Нева
г. Москва, Беломорская, 16а, центр «Место встречи Нева»
2D
14:10
от 470 ₽
Москино Рассвет
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
20:15
от 570 ₽
Москино Эльбрус
г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
18:25
от 470 ₽
