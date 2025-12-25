Авторы «Маши и Медведя» собрали 1 час чистого смеха: самые смешные серии в одном выпуске — там уже 272 114 706 просмотров

Яутджа Прайм — не место для слабых: разбираемся, откуда произошли самые смертоносные убийцы из «Хищника»

От 5,7 до 8,0: расставили все мультфильмы «Три богатыря» от худшего к лучшему — вы удивитесь, кто оказался на 1 месте

Тест покажет, хорошо ли вы помните «Иронию судьбы»: вдруг под Новый год нужно посмотреть не только ради атмосферы?

Вопрос о советском кино загнал в тупик даже знатоков из «Что? Где? Когда»: задачка элементарная – справитесь? (Тест)

Кто такой Почита, и почему все мечтают вырвать его сердце: история «Человека Бензопилы» началась в аду задолго до 1 сезона

Оказалось, Малыша из «Карлсона» звали совсем не Малыш — настоящее имя знают единицы

Никакого оливье и селедки под шубой: что ставят на праздничный стол герои «Один дома», «Отпуска по обмену» и «Реальной любви»

Сможете угадать фильм СССР по новогодней елке? На 5/5 этот тест пройдут те, кто засмотрел старое кино до дыр

Как изменилась формула чуда в «Елках» за 15 лет: вы вряд ли заметили, но посыл стал совсем другим — и это хорошо