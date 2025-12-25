Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мальчик и птица Расписание сеансов Мальчик и птица, 2023 в Москве 9 января 2026

Расписание сеансов Мальчик и птица, 9 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 25 сб 27 пн 29 чт 1 пт 2 сб 3 вс 4 пн 5 ср 7 пт 9
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Мальчик и птица»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
20:45 от 400 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Авторы «Маши и Медведя» собрали 1 час чистого смеха: самые смешные серии в одном выпуске — там уже 272 114 706 просмотров
Яутджа Прайм — не место для слабых: разбираемся, откуда произошли самые смертоносные убийцы из «Хищника»
От 5,7 до 8,0: расставили все мультфильмы «Три богатыря» от худшего к лучшему — вы удивитесь, кто оказался на 1 месте
Тест покажет, хорошо ли вы помните «Иронию судьбы»: вдруг под Новый год нужно посмотреть не только ради атмосферы?
Вопрос о советском кино загнал в тупик даже знатоков из «Что? Где? Когда»: задачка элементарная – справитесь? (Тест)
Кто такой Почита, и почему все мечтают вырвать его сердце: история «Человека Бензопилы» началась в аду задолго до 1 сезона
Оказалось, Малыша из «Карлсона» звали совсем не Малыш — настоящее имя знают единицы
Никакого оливье и селедки под шубой: что ставят на праздничный стол герои «Один дома», «Отпуска по обмену» и «Реальной любви»
Сможете угадать фильм СССР по новогодней елке? На 5/5 этот тест пройдут те, кто засмотрел старое кино до дыр
Как изменилась формула чуда в «Елках» за 15 лет: вы вряд ли заметили, но посыл стал совсем другим — и это хорошо
«Подчистили весь фильм»: из новых «Приключений Шурика» Минкульт вырезал целых полчаса – есть лишь один способ увидеть комедию целиком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше