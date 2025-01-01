Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мальчик и птица Расписание сеансов Мальчик и птица, 2023 в Москве 11 января 2026

Расписание сеансов Мальчик и птица, 11 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
чт 1 пт 2 сб 3 вс 4 пн 5 ср 7 чт 8 пт 9 сб 10 вс 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Мальчик и птица»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Вымпел
Свиблово
2D
17:55 от 330 ₽
Москино Рассвет г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
21:10 от 740 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
12:30 от 280 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Большой Театр: Щелкунчик
Большой Театр: Щелкунчик
2024, Россия, балет
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Любите триллеры про маньяков? У Netflix есть свой ответ «Фишеру» — и он попадает прямо в нерв: вышло 4 леденящих кровь сезона
Кристофер Нолан в восторге, зрители — нет: у «Проклятия», которое сравнивают с «Твин Пиксом», всего 6,4 на КП и это многое объясняет
Японский доктор Хаус тоже нарушает правила и хамит пациентам: дораму «Медицинская команда Дракон» стоит посмотреть всем любителям процедуралов
Залетают в рот со свистом: 3 рецепта вареников для фанатов «Вечеров на хуторе»
Новогодний хит ушел в отрыв и собрал почти 400 млн рублей в прокате — зрители сделали выбор не в пользу нового «Шурика»
«Очень странные дела» идут по пути «Игры престолов»: 200 тысяч зрителей уже протестуют — Netflix вырезал самые важные сцены
«Господь ее услышал»: дочь раскрыла предсмертное желание Алентовой - слезы на глазах от слов Меньшовой
Рейтинг 8.4, Российская империя и сравнения с тем самым «Шерлоком»: лучший российский детектив 2025-го – не новинка НТВ и даже не «Фишер»
НУИНУ из «Чародеев» сняли без павильонов — выбрали одно из самых «волшебных» зданий СССР: сегодня там проводят банкеты
«Заслуживают памятника»: всего две серии «Смешариков» иностранцы оценили на 9,5 из 10 — увидели глубокий смысл
Немоляева предпочла театр дому и Новому году: в 2026-м даже без коронного «Оливье»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше