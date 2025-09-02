Фанаты думали, что это графика, но ошиблись: как на самом деле снимали гибель Хюррем в «Великолепном веке»

У непоседы есть секрет: странная деталь в мультфильме «Маша и Медведь», которую фанаты заметили лишь спустя годы

На OKKO зрители запоем смотрят именно эти российских 3 сериала: безусловные лидеры минувшей недели

Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали

«То, что называется “сексапил”»: увечье на войне превратило скромного слесаря в хромого Казанову — и звезду «Местра встречи» с «Золотым теленком»

МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»

Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов

Большинства уже нет в живых: как менялись актеры «Операции "Ы"» — многие их запомнили молодыми (фото)

Ответ всегда был под носом: почему Хюррем в «Великолепном веке» часто носила фиолетовые платья

Не «Невский», а «Ночной»: скоро на экраны выйдут 3 свежих детектива от НТВ — зайдут фанатам истории Семенова