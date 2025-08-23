В этом году он мог бы отметить юбилей: сколько было лет Даниле Багрову?

Почему Стивен Кинг выбрал для клоуна имя Пеннивайз и что оно символизирует? Не просто игра слов, а целая философия

Этот герой «Смешариков» вообще не должен быть в детском мультике: персонаж с темным прошлым, который приносит одни проблемы

Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали

Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе

Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов

Ответ всегда был под носом: почему Хюррем в «Великолепном веке» часто носила фиолетовые платья

«То, что называется “сексапил”»: увечье на войне превратило скромного слесаря в хромого Казанову — и звезду «Местра встречи» с «Золотым теленком»

Ширвиндт на них работал, а Брежнев восхищался: Маврикиевна и Никитична — дуэт русских бабок распался из-за пристрастия и скандала

«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии