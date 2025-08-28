Такое бывает редко, но все же: 8 фэнтези-сериалов, которые умудрились сделать реально крутую концовку

Мог ли Аркенстон из «Хоббита» быть Сильмарилем? Рушим одну из популярных фанатских теорий

Котик ты мой котик, тепленький животик: угадываем фильм по кадру с муркой (тест)

Спотыкаются, взрываются, ловят лицом бревна — но этот персонаж сломал систему «Пункта назначения»: и она (почти) обманула смерть

Стивен Кинг обожает этот старый сериал с Кейт Уинслет — спустя почти 15 лет после выхода шоу вернулось в стриминговые топы

«Я жив здоров, все хорошо»: каким вырос нескладный хулиган из «Ералаша»

Колесников перерос Брагина: первый кадр из «Богов Кнозорова» — в фильме за 430 млн покажут истребление майя

Все еще ждут своего часа: пять произведений Стивена Кинга, которые до сих пор не адаптировали на телевидении

От «бесовской одёжи» до заставки «Мосфильма»: только знатоки вспомнят 5/5 деталей о кино СССР (тест)

Из-за этого теста текут слюнки: попробуйте вспомнить советское кино по кадрам с едой (от «Девчат» до «Москва слезам не верит»)