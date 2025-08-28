Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Между нами, девочками Расписание сеансов Между нами, девочками, 2016 в Москве 28 августа 2025

Расписание сеансов Между нами, девочками, 28 августа 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
вт 19 ср 20 чт 21 вс 24 ср 27 чт 28 пт 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Между нами, девочками»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D
17:15
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Такое бывает редко, но все же: 8 фэнтези-сериалов, которые умудрились сделать реально крутую концовку
Мог ли Аркенстон из «Хоббита» быть Сильмарилем? Рушим одну из популярных фанатских теорий
Котик ты мой котик, тепленький животик: угадываем фильм по кадру с муркой (тест)
Спотыкаются, взрываются, ловят лицом бревна — но этот персонаж сломал систему «Пункта назначения»: и она (почти) обманула смерть
Стивен Кинг обожает этот старый сериал с Кейт Уинслет — спустя почти 15 лет после выхода шоу вернулось в стриминговые топы
«Я жив здоров, все хорошо»: каким вырос нескладный хулиган из «Ералаша»
Колесников перерос Брагина: первый кадр из «Богов Кнозорова» — в фильме за 430 млн покажут истребление майя
Все еще ждут своего часа: пять произведений Стивена Кинга, которые до сих пор не адаптировали на телевидении
От «бесовской одёжи» до заставки «Мосфильма»: только знатоки вспомнят 5/5 деталей о кино СССР (тест)
Из-за этого теста текут слюнки: попробуйте вспомнить советское кино по кадрам с едой (от «Девчат» до «Москва слезам не верит»)
Кем был Женя Лукашин знают многие: но вспомните ли вы, где работали еще 5 героев кино СССР? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше