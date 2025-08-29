Котик ты мой котик, тепленький животик: угадываем фильм по кадру с муркой (тест)

Дата начала съемок «Далекого города» объявлена, но почему вместо Мардина выбрали Стамбул?

Впервые за 32 года у «Парка Юрского периода» появится достойный конкурент: этот австралийский фильм еще до выхода назвали хитом

«Я жив здоров, все хорошо»: каким вырос нескладный хулиган из «Ералаша»

Колесников перерос Брагина: первый кадр из «Богов Кнозорова» — в фильме за 430 млн покажут истребление майя

«Мощнее, глубже, масштабнее»: этот свежий детектив со звездой «Невского» оценили на 7.2 — продолжение не за горами (фото)

Спотыкаются, взрываются, ловят лицом бревна — но этот персонаж сломал систему «Пункта назначения»: и она (почти) обманула смерть

От «бесовской одёжи» до заставки «Мосфильма»: только знатоки вспомнят 5/5 деталей о кино СССР (тест)

Пикантный тест для выросших в СССР: вспомните 5 кинолент по кадрам с поцелуями (тест)

Стивен Кинг обожает этот старый сериал с Кейт Уинслет — спустя почти 15 лет после выхода шоу вернулось в стриминговые топы