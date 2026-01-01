Распятие, Микеланджело и масоны: что на самом деле зашифровано в «Буратино» 2026 года

Самый длинный сериал России: какие эпизоды сериала «След» зрители считают лучшими, худшими и просто безумными

Настоящий лед и почти без дыхания: как в «Великолепном веке» сняли самую мучительную сцену Сулеймана

На Западе выбрали нового Росомаху: Джекман больше не у дел, вместо него звезда «Спартака»

Детектив по Кристи, новинки от создателей «Очень странных дел» и «Олененка»: горячие сериалы 2026-го (подборка)

«Голодные игры» и разоблачение Тенген: объясняем концовку первых серий «Магической битвы 3»

Отпусти и забудь, мать в MCU уже не вернуть: шестерка актеров, которые точно не появятся в новых «Мстителях»

Хит в меню Кисули: повторяем рецепт печенья «Минутки» из «Трех котов» — классический и с вареньем (такое любит Компот)

Тест по игрушке странной и безымянной: на 5 вопросов ответят лишь те, кто посмотрел «Чебурашку 2»

«Это новое "Наруто" от Mappa»: один сенен в 2026 году переплюнул даже «Поднятие уровня»