Даже знатоки в «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на этот вопрос: какой советский хит изначально назывался «Дважды солгавшая»?

Почему Глеб Жеглов не воевал на фронте — и за что все же получил орден Красной Звезды

20 млн за несколько дней и 82% свежести на RT: эта комедия стала главным хитом Netflix — подходит для январских выходных 100%

Паштет из меню ресторана «Клод Моне»: готовим по секретному рецепту «Огузка» из «Кухни»

Этот фильм Тарантино назвал величайшим в истории кино (спорим, вы согласитесь с выбором?)

За 2025 год лишь 4 российских сериала-комедии получили оценку 8+ – время наверстать, если упустили

Изучил фильмы Кэмерона и нашел самые худшие: даже самый кассовый режиссер садится в лужу

«Люди требовали вернуть деньги»: «Аватар 3» оказался трехчасовой бессмыслицей - в кино в РФ можно не ждать

Трактор, овцы, два столба: где снимают «Ферму Кларксона» - посмотрел четыре сезона, считаю лучшим проектом Amazon

«Акиньшина орет на оператора выпучив глаза»: лучший мюзикл Тодоровского сегодня невозможно смотреть, а ведь получил «Нику» и «Золотого орла»