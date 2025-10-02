Меню
Фильмы
Мир в огне
Расписание сеансов Мир в огне, 2025 в Москве
2 октября 2025
Расписание сеансов Мир в огне, 2 октября 2025 в Москве
О фильме
20:50
от 400 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
19:00
от 480 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
19:35
от 430 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
21:30
от 420 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Тогда. Сейчас. Потом
Отзывы
2024, США, драма
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Кто же такой Оцеллус в сериале «Чужой: Земля»: этот монстр может стать кошмаром даже для ксеноморфов
Он смотрел на жену и думал про королеву: кем на самом деле была Маргарита из «Мастера и Маргариты»
Самая мрачная новинка октября 2025 года: у пилотной серии этого проекта от Okko рекордные оценки, так что ждем продолжения
Только знатоки кино СССР пройдут этот тест: вспомните 5 фильмов по стоп-кадрам — лиц крупным планом не ждите
«Куда тревожнее, чем “Оно”»: новая экранизация Кинга переплюнула самого Пеннивайза — зрители выходят с сеансов на подкашивающихся ногах
Как три пальца об асфальт: почему в «Голодных играх» показывают именно такой жест рукой — нормально пояснили лишь в книге
Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест)
Из «Приключений Электроника» — в мир больших денег: Корольков стал акулой инвестиций — а ушёл так, что вопросов осталось больше, чем ответов
Виктор избежал гибели в первый раз, но смог ли выжить во второй? Финал «Аркейна» сбил с толку зрителей — у героя был шанс
Были в команде с самого начала: по канону «Стражи галактики» выглядят иначе — Marvel обделили экранным временем двух героев
Россияне выбрали самую красивую актрису — и это не Марго Робби: победительница обошла ее с огромным отрывом
