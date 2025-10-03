Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Мир в огне
Расписание сеансов Мир в огне, 2025 в Москве
3 октября 2025
Расписание сеансов Мир в огне, 3 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
чт
2
пт
3
сб
4
вс
5
пн
6
вт
7
ср
8
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Мир в огне»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
16:10
от 400 ₽
21:05
от 450 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
13:45
от 570 ₽
19:05
от 670 ₽
22:00
от 1900 ₽
Prime Cinema
Севастопольская
2D
14:10
от 400 ₽
20:30
от 400 ₽
22:35
от 400 ₽
23:35
от 400 ₽
Pushka в ТРК «Ключевой»
Алма-Атинская
2D
11:00
от 380 ₽
14:40
от 450 ₽
20:30
от 500 ₽
22:40
от 500 ₽
Pushka в ТРЦ "Ладья"
Митино
2D
10:00
от 400 ₽
12:05
от 550 ₽
16:20
от 550 ₽
18:30
от 600 ₽
Pushka в ТРЦ «Клён»
Бабушкинская
2D
10:05
от 450 ₽
15:55
от 590 ₽
19:55
от 590 ₽
22:05
от 590 ₽
Silver Cinema
г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
20:35
от 600 ₽
23:30
от 550 ₽
Балтика
Сходненская
2D
12:05
от 480 ₽
15:45
от 710 ₽
20:50
от 770 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
10:45
от 340 ₽
21:15
от 600 ₽
23:20
от 600 ₽
Времена года
Парк Победы
2D
13:25
от 7000 ₽
18:50
от 7000 ₽
21:10
от 7000 ₽
23:15
от 7000 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
13:30
от 1200 ₽
15:50
от 1200 ₽
18:10
от 1400 ₽
20:25
от 750 ₽
22:40
от 750 ₽
00:55
от 750 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
12:10
15:30
20:00
22:05
Каро 10 София
Щелковская
2D
13:50
от 610 ₽
19:50
от 720 ₽
22:55
от 720 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
21:35
от 570 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
16:30
от 1100 ₽
19:00
от 1100 ₽
21:30
от 1100 ₽
00:00
от 1100 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
19:30
от 620 ₽
00:45
от 600 ₽
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
17:30
от 1500 ₽
21:45
от 700 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
10:25
от 290 ₽
21:45
от 490 ₽
23:55
от 490 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
21:30
от 550 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
20:15
от 530 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
17:00
от 440 ₽
21:15
от 600 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
17:05
от 1160 ₽
20:45
от 1720 ₽
23:30
от 740 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
21:00
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
17:05
от 450 ₽
20:50
от 620 ₽
23:30
от 620 ₽
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
16:05
от 510 ₽
21:40
от 570 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
21:45
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
17:15
от 450 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
10:10
от 290 ₽
23:40
от 290 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
19:05
от 470 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
21:40
от 670 ₽
00:00
от 670 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
16:00
от 2500 ₽
21:45
от 550 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
12:15
от 370 ₽
19:40
от 450 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
10:20
от 160 ₽
21:30
от 430 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
15:05
от 390 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
17:25
от 430 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
16:45
от 320 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
12:05
от 290 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
13:05
от 330 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
11:50
от 490 ₽
18:20
от 710 ₽
23:00
от 710 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
19:40
21:50
Пионер
Кутузовская
2D, SUB
15:30
от 620 ₽
Победа
Пролетарская
2D
15:10
от 350 ₽
21:35
от 500 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
21:40
от 650 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
19:30
от 950 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
20:35
от 640 ₽
22:55
от 640 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
19:50
от 680 ₽
00:30
от 680 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
14:35
от 420 ₽
19:00
от 440 ₽
21:20
от 440 ₽
23:40
от 440 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
17:05
от 700 ₽
21:40
от 700 ₽
23:30
от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
15:00
от 600 ₽
19:50
от 650 ₽
22:30
от 1000 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:20
от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
22:00
от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:25
от 480 ₽
16:40
от 550 ₽
18:50
от 600 ₽
21:00
от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
17:15
от 700 ₽
22:00
от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
17:05
от 580 ₽
21:50
от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
20:50
от 650 ₽
22:50
от 650 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
20:10
от 650 ₽
22:30
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
20:15
от 700 ₽
22:35
от 700 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
21:25
от 650 ₽
23:00
от 650 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Воображаемый друг
Отзывы
2024, США, ужасы
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Мокрячок Попай
Отзывы
2025, США, ужасы
Солнце, лучи и надпись «Миша»: что означала татуировка капитана милиции Михаила Ивановича в «Бриллиантовой руке»
Кевин Костнер не зря трижды отказывался от съемок в этом фильме: от ленты камня на камне не оставили и зрители, и критики
7 лучших сериалов HBO из 6 и более сезонов: если начать сейчас, точно хватит до весны
3 серия 4 сезона «Клюквенного щербета» разбивает сердца: отныне Омер — убийца
«По эмоциям едва ли не выше первого»: 2-й сезон «Далекого города» превзошел все ожидания — фанаты в шоке от нового поворота
«Меня это убивает»: лучшую цитату из «Темного рыцаря» написал вовсе не Кристофер Нолан — и это гложет режиссера по сей день
«Легенды ночных стражей» вышли ровно 15 лет назад, и зрители ждут сиквел до сих пор: но из-за Бэтмена продолжение так и не случится
От мужа не родила, но счастье обрела: в личной жизни у Веры Васильевой были только темные полосы и одно светлое пятно
Брутальный Семенов или обаяшка Брагин? Это «Невский» или «Первый отдел» — по цитате поймут лишь знатоки «ментовских» сериалов (тест)
Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики
Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667