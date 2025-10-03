Меню
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
16:10 от 400 ₽ 21:05 от 450 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
13:45 от 570 ₽ 19:05 от 670 ₽ 22:00 от 1900 ₽
Prime Cinema
Севастопольская
2D
14:10 от 400 ₽ 20:30 от 400 ₽ 22:35 от 400 ₽ 23:35 от 400 ₽
Pushka в ТРК «Ключевой»
Алма-Атинская
2D
11:00 от 380 ₽ 14:40 от 450 ₽ 20:30 от 500 ₽ 22:40 от 500 ₽
Pushka в ТРЦ "Ладья"
Митино
2D
10:00 от 400 ₽ 12:05 от 550 ₽ 16:20 от 550 ₽ 18:30 от 600 ₽
Pushka в ТРЦ «Клён»
Бабушкинская
2D
10:05 от 450 ₽ 15:55 от 590 ₽ 19:55 от 590 ₽ 22:05 от 590 ₽
Silver Cinema г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
20:35 от 600 ₽ 23:30 от 550 ₽
Балтика
Сходненская
2D
12:05 от 480 ₽ 15:45 от 710 ₽ 20:50 от 770 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
10:45 от 340 ₽ 21:15 от 600 ₽ 23:20 от 600 ₽
Времена года
Парк Победы
2D
13:25 от 7000 ₽ 18:50 от 7000 ₽ 21:10 от 7000 ₽ 23:15 от 7000 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
13:30 от 1200 ₽ 15:50 от 1200 ₽ 18:10 от 1400 ₽ 20:25 от 750 ₽ 22:40 от 750 ₽ 00:55 от 750 ₽
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
12:10 15:30 20:00 22:05
Каро 10 София
Щелковская
2D
13:50 от 610 ₽ 19:50 от 720 ₽ 22:55 от 720 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
21:35 от 570 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
16:30 от 1100 ₽ 19:00 от 1100 ₽ 21:30 от 1100 ₽ 00:00 от 1100 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
19:30 от 620 ₽ 00:45 от 600 ₽
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
17:30 от 1500 ₽ 21:45 от 700 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
10:25 от 290 ₽ 21:45 от 490 ₽ 23:55 от 490 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
21:30 от 550 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
20:15 от 530 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
17:00 от 440 ₽ 21:15 от 600 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
17:05 от 1160 ₽ 20:45 от 1720 ₽ 23:30 от 740 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
21:00
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
17:05 от 450 ₽ 20:50 от 620 ₽ 23:30 от 620 ₽
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
16:05 от 510 ₽ 21:40 от 570 ₽
Колибри Москва г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
21:45
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
17:15 от 450 ₽
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
10:10 от 290 ₽ 23:40 от 290 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
19:05 от 470 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
21:40 от 670 ₽ 00:00 от 670 ₽
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
16:00 от 2500 ₽ 21:45 от 550 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
12:15 от 370 ₽ 19:40 от 450 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
10:20 от 160 ₽ 21:30 от 430 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
15:05 от 390 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
17:25 от 430 ₽
Москино Тула г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
16:45 от 320 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
12:05 от 290 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
13:05 от 330 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
11:50 от 490 ₽ 18:20 от 710 ₽ 23:00 от 710 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
19:40 21:50
Пионер
Кутузовская
2D, SUB
15:30 от 620 ₽
Победа
Пролетарская
2D
15:10 от 350 ₽ 21:35 от 500 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
21:40 от 650 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
19:30 от 950 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
20:35 от 640 ₽ 22:55 от 640 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
19:50 от 680 ₽ 00:30 от 680 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
14:35 от 420 ₽ 19:00 от 440 ₽ 21:20 от 440 ₽ 23:40 от 440 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
17:05 от 700 ₽ 21:40 от 700 ₽ 23:30 от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
15:00 от 600 ₽ 19:50 от 650 ₽ 22:30 от 1000 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:20 от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
22:00 от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:25 от 480 ₽ 16:40 от 550 ₽ 18:50 от 600 ₽ 21:00 от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
17:15 от 700 ₽ 22:00 от 700 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
17:05 от 580 ₽ 21:50 от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
20:50 от 650 ₽ 22:50 от 650 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
20:10 от 650 ₽ 22:30 от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
20:15 от 700 ₽ 22:35 от 700 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
21:25 от 650 ₽ 23:00 от 650 ₽
