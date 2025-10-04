Меню
Фильмы
Мир в огне
Расписание сеансов Мир в огне, 2025 в Москве
4 октября 2025
Расписание сеансов Мир в огне, 4 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
16:10
от 450 ₽
21:05
от 450 ₽
Silver Cinema
г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
20:35
от 660 ₽
23:30
от 610 ₽
Балтика
Сходненская
2D
11:35
от 650 ₽
15:20
от 650 ₽
20:15
от 790 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
10:45
от 400 ₽
21:15
от 600 ₽
23:20
от 600 ₽
Времена года
Филевский парк
2D
13:25
от 7000 ₽
18:50
от 7000 ₽
21:10
от 7000 ₽
23:15
от 7000 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
13:30
от 1400 ₽
15:50
от 1400 ₽
18:10
от 1400 ₽
20:25
от 800 ₽
22:40
от 800 ₽
00:55
от 800 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
12:10
15:30
20:00
22:05
Каро 10 София
Щелковская
2D
19:50
от 880 ₽
23:55
от 880 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
21:35
от 700 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Полежаевская
2D
16:30
от 1650 ₽
19:00
от 1650 ₽
21:30
от 1650 ₽
00:00
от 1650 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
19:30
от 680 ₽
00:45
от 660 ₽
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
13:50
от 450 ₽
20:50
от 700 ₽
23:00
от 700 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
10:25
от 350 ₽
18:45
от 650 ₽
22:35
от 650 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
21:30
от 550 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
20:15
от 530 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
17:00
от 600 ₽
21:15
от 600 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
17:05
от 1720 ₽
20:45
от 1720 ₽
23:30
от 740 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
21:00
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
17:05
от 620 ₽
20:50
от 620 ₽
23:30
от 620 ₽
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
14:45
от 530 ₽
21:35
от 590 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
21:45
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
17:45
от 450 ₽
22:40
от 450 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
23:45
от 390 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
19:05
от 470 ₽
00:00
от 470 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
21:45
от 670 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
16:00
от 2500 ₽
21:45
от 550 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
12:15
от 470 ₽
19:40
от 520 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
10:20
от 200 ₽
21:30
от 450 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
19:10
от 480 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
12:40
от 330 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
21:55
от 430 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
21:20
от 450 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
16:30
от 430 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
19:40
21:50
Пионер
Киевская
2D, SUB
15:45
от 770 ₽
22:10
от 920 ₽
Победа
Пролетарская
2D
15:10
от 350 ₽
21:35
от 500 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
21:40
от 650 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
19:30
от 950 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
20:35
от 710 ₽
22:55
от 710 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
19:50
от 680 ₽
00:30
от 680 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
14:35
от 450 ₽
19:00
от 480 ₽
21:20
от 480 ₽
23:40
от 480 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
21:40
от 700 ₽
23:30
от 700 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
15:00
от 600 ₽
19:50
от 650 ₽
22:30
от 1000 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:20
от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
22:00
от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:25
от 500 ₽
16:40
от 600 ₽
18:50
от 600 ₽
21:00
от 600 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
17:15
от 720 ₽
22:00
от 720 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
17:05
от 580 ₽
21:50
от 580 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
20:50
от 650 ₽
22:50
от 650 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
19:10
от 650 ₽
21:30
от 650 ₽
23:50
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
20:15
от 800 ₽
22:35
от 800 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
21:25
от 660 ₽
23:00
от 660 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Воображаемый друг
Отзывы
2024, США, ужасы
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Мокрячок Попай
Отзывы
2025, США, ужасы
