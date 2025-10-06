Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
16:10 от 350 ₽ 21:05 от 450 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
10:45 от 340 ₽ 21:15 от 500 ₽ 23:20 от 500 ₽
Времена года
Филевский парк
2D
13:25 от 7000 ₽ 18:50 от 7000 ₽ 21:10 от 7000 ₽ 23:15 от 7000 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
13:30 от 1000 ₽ 15:50 от 1000 ₽ 18:10 от 1200 ₽ 20:25 от 650 ₽ 22:45 от 650 ₽
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
12:10 15:30 20:00 22:05
Каро 10 София
Щелковская
2D
13:50 от 550 ₽ 19:50 от 660 ₽ 22:55 от 660 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
22:00 от 520 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
16:30 от 990 ₽ 19:00 от 990 ₽ 21:30 от 990 ₽ 00:00 от 990 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
19:30 от 570 ₽
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
17:20 от 600 ₽ 18:05 от 1500 ₽ 21:55 от 600 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
21:30 от 470 ₽
Киномакс Жулебино г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
20:15 от 450 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
17:00 от 440 ₽ 21:15 от 500 ₽
Киномакс Рига Молл г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
17:05 от 1160 ₽ 20:45 от 1320 ₽ 23:30 от 620 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
21:00
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
17:05 от 450 ₽ 20:50 от 510 ₽ 23:30 от 510 ₽
Колибри Москва г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
21:45
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
19:05 от 420 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
21:40 от 590 ₽
Лорд г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
16:00 от 2500 ₽ 21:45 от 300 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
14:40 от 280 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
14:00 от 320 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
15:40 от 290 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
12:00 от 230 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
19:40 21:50
Пионер
Киевская
2D, SUB
15:45 от 570 ₽ 20:40 от 620 ₽
Победа
Крестьянская Застава
2D
17:00 от 350 ₽ 23:20 от 450 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
21:40 от 550 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
19:30 от 750 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
20:35 от 610 ₽ 22:55 от 610 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
19:50 от 590 ₽ 23:40 от 570 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
14:35 от 400 ₽ 19:00 от 420 ₽ 21:20 от 420 ₽ 23:40 от 420 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
17:05 от 500 ₽ 21:50 от 500 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
15:00 от 420 ₽ 19:50 от 550 ₽ 22:30 от 800 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:10 от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
22:00 от 450 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:25 от 380 ₽ 16:40 от 450 ₽ 18:50 от 550 ₽ 21:00 от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
17:15 от 600 ₽ 21:50 от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
17:05 от 520 ₽ 22:10 от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
20:50 от 500 ₽ 22:10 от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
20:10 от 600 ₽ 22:30 от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
20:15 от 650 ₽ 22:35 от 650 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
21:25 от 570 ₽ 23:00 от 570 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше