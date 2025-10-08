Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Мир в огне
Расписание сеансов Мир в огне, 2025 в Москве
8 октября 2025
Расписание сеансов Мир в огне, 8 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
чт
2
пт
3
сб
4
вс
5
пн
6
вт
7
ср
8
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Мир в огне»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
16:10
от 400 ₽
21:05
от 450 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
10:45
от 340 ₽
21:15
от 500 ₽
23:20
от 500 ₽
Времена года
Парк Победы
2D
13:25
от 7000 ₽
18:50
от 7000 ₽
21:10
от 7000 ₽
23:15
от 7000 ₽
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
13:30
от 1000 ₽
15:50
от 1000 ₽
18:10
от 1200 ₽
20:25
от 650 ₽
22:45
от 650 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
13:50
от 550 ₽
19:50
от 660 ₽
22:55
от 660 ₽
Каро 6 Будапешт
Бибирево
2D
21:35
от 520 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
16:30
от 990 ₽
19:00
от 990 ₽
21:30
от 990 ₽
00:00
от 990 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
19:30
от 570 ₽
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
13:50
от 400 ₽
20:50
от 600 ₽
23:00
от 600 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
21:30
от 470 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
20:15
от 430 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
22:40
от 480 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
17:05
от 1140 ₽
20:45
от 1300 ₽
23:30
от 600 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
21:00
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
17:05
от 430 ₽
21:20
от 490 ₽
23:30
от 490 ₽
Колибри Москва
г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
21:45
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
19:05
от 420 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
21:40
от 590 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
16:00
от 2500 ₽
21:45
от 500 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
17:20
от 380 ₽
Москино Молодёжный
Текстильщики
2D
13:15
от 250 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
20:55
от 390 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
15:05
от 290 ₽
Москино Юность
Октябрьское поле
2D
16:25
от 280 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
19:40
21:50
Пионер
Кутузовская
2D, SUB
15:45
от 570 ₽
20:40
от 620 ₽
Победа
Крестьянская Застава
2D
15:10
от 350 ₽
21:35
от 450 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
21:40
от 550 ₽
Пять звезд на Павелецкой
Павелецкая
2D
19:30
от 750 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
20:35
от 610 ₽
22:55
от 610 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
19:50
от 590 ₽
23:40
от 570 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
14:35
от 400 ₽
19:00
от 420 ₽
21:20
от 420 ₽
23:40
от 420 ₽
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
17:05
от 500 ₽
21:50
от 500 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
15:00
от 420 ₽
19:50
от 550 ₽
22:30
от 800 ₽
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
22:10
от 620 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
22:00
от 450 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
13:25
от 380 ₽
16:40
от 450 ₽
18:50
от 550 ₽
21:00
от 550 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
17:15
от 600 ₽
22:15
от 600 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
17:05
от 520 ₽
22:10
от 520 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
20:50
от 500 ₽
22:10
от 500 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
20:10
от 600 ₽
22:30
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
20:15
от 650 ₽
22:35
от 650 ₽
Формула кино на Мичуринском
Юго-западная
2D
21:25
от 570 ₽
23:00
от 570 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Воображаемый друг
Отзывы
2024, США, ужасы
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Мокрячок Попай
Отзывы
2025, США, ужасы
В России подготовили свой ответ «Форсажу» и «Такси», но есть нюанс: Юрий Стоянов вместо Вина Дизеля
«В меру упитанный мужчина» или тайный агент ЦРУ? Фанатская теория о Карлсоне, которая переворачивает все с ног на голову
Она улыбалась и убивала: почему Т-Х — самый страшный Терминатор в истории и как она оставила позади даже Т-1000
От мужа не родила, но счастье обрела: в личной жизни у Веры Васильевой были только темные полосы и одно светлое пятно
Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить
Брутальный Семенов или обаяшка Брагин? Это «Невский» или «Первый отдел» — по цитате поймут лишь знатоки «ментовских» сериалов (тест)
«Ставки выше»: «Бэтмен» с Паттинсоном наступает на старые грабли — новые подробности о сиквеле настораживают
Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики
Конец света без зомби, ядерных взрывов и других банальных клише: 10 сериалов, которые переворачивают жанр с ног на голову
«По эмоциям едва ли не выше первого»: 2-й сезон «Далекого города» превзошел все ожидания — фанаты в шоке от нового поворота
«Меня это убивает»: лучшую цитату из «Темного рыцаря» написал вовсе не Кристофер Нолан — и это гложет режиссера по сей день
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667