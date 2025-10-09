Меню
Фильмы
Мир в огне
Расписание сеансов Мир в огне, 2025 в Москве
9 октября 2025
Расписание сеансов Мир в огне, 9 октября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
7
Завтра
8
чт
9
пт
10
сб
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Мир в огне»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Magic Cinema
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
23:55
Prime Cinema
Севастопольская
2D
13:35
от 400 ₽
16:30
от 400 ₽
23:45
от 400 ₽
Pushka в ТРК «Ключевой»
Алма-Атинская
2D
14:25
от 300 ₽
Pushka в ТРЦ "Ладья"
Митино
2D
22:55
от 300 ₽
Pushka в ТРЦ «Клён»
Бабушкинская
2D
22:25
от 590 ₽
Silver Cinema
г. Москва, ул. Святоозерская, 1А, ТРЦ «Косино Парк»
2D
12:25
от 440 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
23:40
от 500 ₽
Времена года
Парк Победы
2D
13:05
22:10
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
10:25
от 600 ₽
15:00
от 700 ₽
20:45
от 750 ₽
23:55
от 750 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
15:05
22:05
Каро 10 София
Щелковская
2D
21:50
от 720 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
17:20
от 700 ₽
23:15
от 700 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
13:30
от 1000 ₽
Кинозал ГУМа
Охотный Ряд
2D
13:45
от 450 ₽
22:45
от 700 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
16:35
от 390 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
12:30
от 330 ₽
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
23:45
от 510 ₽
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
23:40
от 580 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
12:40
от 360 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
22:40
от 1560 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
21:50
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
23:40
Киносфера IMAX
Речной вокзал
2D
12:55
от 420 ₽
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
22:45
от 200 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
23:55
от 390 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
22:15
от 450 ₽
Лорд
г. Москва, Мичуринский просп., 27
2D
22:10
от 2500 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
22:50
от 200 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Братиславская
2D
22:15
от 200 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис»
г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
18:00
от 200 ₽
22:20
от 200 ₽
Москино Тула
г. Москва, ЮВАО, район Печатники, ул. Кухмистерова, д. 4
2D
10:00
от 200 ₽
Мягкий кинотеатр Отрада
г. Москва, Пятницкое шоссе, 7-й километр
2D
22:15
от 710 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
15:40
Победа
Крестьянская Застава
2D
21:10
от 450 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
15:25
от 570 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
22:45
от 590 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
23:50
от 720 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
00:50
от 660 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
22:05
от 440 ₽
00:25
от 440 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
21:25
от 640 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
22:35
от 550 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
16:50
от 450 ₽
21:10
от 550 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
21:30
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
21:40
от 700 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
22:40
от 670 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
23:45
от 650 ₽
