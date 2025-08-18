Меню
Киноафиша Фильмы Акира Расписание сеансов Акира, 1988 в Москве 18 августа 2025

Расписание сеансов Акира, 18 августа 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 15 сб 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20 чт 21 вс 24 пн 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Акира»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Москино Сатурн
Свиблово
2D, SUB
15:35 от 170 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D, SUB
19:15 от 270 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
11:50 от 270 ₽ 19:15 от 270 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D, SUB
10:50 от 99 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
