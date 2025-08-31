«Я просто сидел в тишине с комом в горле»: зрители и критики признали «Долгую прогулку» Кинга одной из сильнейших экранизаций

Стриптиз Светличной помнил весь СССР, а что насчет остальных танцев? Угадайте 6 фильмов Гайдая только по одному кадру (тест)

Полное имя героя знают единицы: как на самом деле звали Д’Артаньяна?

Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил

Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»

Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале

На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест)

Вот и Лето прошел — слово и не бывало: в киновселенной DC появится новый Джокер — и сыграет его вовсе не Хоакин Феникс

В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете

У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны»