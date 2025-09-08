Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Акира
Расписание сеансов Акира, 1988 в Москве
8 сентября 2025
Расписание сеансов Акира, 8 сентября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о мультфильме
Сегодня
2
Завтра
3
чт
4
сб
6
пн
8
ср
10
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Акира»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
17:00
от 380 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
16:20
от 200 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Трейлер «Зверополиса 2» взорвал Сеть и собрал более 13 000 000 просмотров: дата выхода мульта про Джуди и Ника тоже известна
Дочь пропала, прошло 7 лет и вдруг ее голос в трубке: «Безымянные» — 6 серий, которые цепляют сильнее, чем «Бумажный дом»
Как удалось убить практически бессмертного Т-1000 в «Терминаторе 2»: сцена, которая потрясла весь мир и кинематограф
«Возвращают в мир чудес»: звезда «Универа» назвала 2 любимых фильма СССР — стоят наравне с хитом Тарантино
Ридли Скотт хотел свой «Титаник» — но мечты разбились об айсберг: фильм-катастрофа утопил миллионы и репутацию
Насмеялись из-за 9-го эпизода «Дандадан»? А теперь о грустном: серий осталось не так много — вот даты выхода
«Аватару» уже 16 лет: спорим, не все знают, как выглядят 15 актеров в реальности — ноль грима и графики (фото)
Для поднятия настроения: 5 лучших комедий 2025 года — рейтинг ниже 7 даже не рассматриваем
На съемках «Афони» случился курьез, о котором старались молчать: один из актеров внезапно исчез — развязка истории достойна отдельного фильма
Следующим фильмом Ридли Скотта станет военная драма — что-то эпичное в стиле «Гладиатора» гарантировано
Зал аплодировал стоя 14 минут, актеры плакали: новый фильм Netflix произвел фурор в Венеции, но на RT ему дали лишь 76% cвежести
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667