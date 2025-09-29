Меню
Фильмы
Акира
Расписание сеансов Акира, 1988 в Москве
29 сентября 2025
Расписание сеансов Акира, 29 сентября 2025 в Москве
Сегодня
4
Завтра
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
чт
11
пн
29
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Акира»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
20:50
от 400 ₽
20:50
от 400 ₽
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
19:00
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Ждем очередную «бомбу»: кадры из фильма «Чудо-юдо» ничуть не уступают «Этерне» по красоте и масштабу (фото)
В «Слове пацана» были не бандиты, а бандитики, реальные участники ОПГ в восторге от «Жмурок»: «Один в один наша стрелка 95-го»
В 4 сезоне в «Клюквенный щербет» вернулась давно позабытая героиня: зрители уже и не ждали ее появления
Этот тест пройдут лишь заядлые фанаты кино СССР: назовите 23 ленты, спрятанные в одной картинке (фото)
В кинотеатрах России экранизацию «Call of Duty» никогда не покажут: Paramount экранизирует жесткий боевик
«Ночной дозор» — версия 2.0: Безруков и Кологривый «охотятся на оборотней» в новом триллере, над которым работали 20 лет
Помните, как зовут детей Скаво в «Отчаянных домохозяйках»? Почему у всех имена на «П» — фанаты выдали теорию, а ИИ поставил Линетт «диагноз»
Японский ответ «Любовь, смерть и роботы»: автор «Человека-бензопилы» выпускает аниме-антологию — 8 безумных историй скоро выйдут на Amazon
«Трагическая роль»: во 2-м сезоне «Кибердеревни» появится новый персонаж— настолько милый, что малыш Йода нервно курит в сторонке
«Рацион не очень хороший…»: врач объяснил, чего не хватало героям «Девчат» для долгой работы на морозе — картошка и суп тут не помогут
Плакаты с ее лицом украшали Москву в 60-х, а мужем стал красавец Абдулов: жизнь главной любимицы СССР резко пошла под откос — личное горе всему виной
