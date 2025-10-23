Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Акира
Расписание сеансов Акира, 1988 в Москве
23 октября 2025
Расписание сеансов Акира, 23 октября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о мультфильме
Сегодня
22
Завтра
23
пт
24
сб
25
вт
28
ср
29
чт
30
сб
15
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Акира»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D, SUB
14:05
от 390 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Алиса в Стране чудес
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Рецензия
Отзывы
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
«Настоящий финал был другим»: у «Места встречи» на IMDb невероятные 8.7, но эти 2 момента не дают иностранцам покоя
Лучший ужастик в истории по версии Мэтта Дэймона вышел ровно 50 лет назад: крови море, а вот убийцу не видно до последнего
Кворру в «Трон: Арес» показали лишь мельком, но этого хватило: именно она появится в очередном сиквеле франшизы
Оставьте хотя бы Халка: в новом «Человеке-пауке» не будет героя, которого так все ждали — надежды на большой камбэк тают
«Ужаснее и сильнее»: Векна из «Очень странных дел» собран по лекалу культового монстра 80-х — и в пятом сезоне станет почти неуязвимым
Осень – время утепляться: эти герои так и сделали – а вы вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с их шарфами (тест)
«Путешествие к бессмертию» оценили на 9 из 10, но у него все равно есть конкуренты: вот еще 4 сериала, которые затягивают не хуже
«Физкульт-привет!»: только фанаты «Джентльменов удачи» пройдут тест на знание 6 цитат из фильма
«Не смотрите его в одиночку»: в Корее сняли «Паранормальное явление», и хоррор уже выносит конкурентов — скоро выйдет в кино
Украл, выпил, в тюрьму: «Лихие» — кто из героев реально сидел и чем кончили их прототипы
Заворотнюк – не единственная потеря: 5 актеров «Моей прекрасной няни», которых уже нет в живых – заметили жуткое совпадение?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667