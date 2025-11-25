В «Оно: Добро пожаловать в Дерри» уже нарушили канон Кинга: как Пеннивайз попал на Землю — автор такого не писал

Почему Т-800 пожертвовал собой, выбрав самоуничтожение? Объясняем финал «Терминатора 2», который миллионы фанатов поняли не сразу

Сможете найти 10 отличий от мультика? «Дисней» показал первый тизер фильма «Моана» — и люди не понимают, зачем им смотреть, что уже видели

Новая экранизация Кинга переплюнула «Долгую прогулку» и другие хиты 2025-го: вопросы только к бюджету — даже на «Оно» потратили меньше

Один невинный комментарий Бильбо создал ляп в лоре Толкина — и все из-за сценаристов «Властелина колец»: звучит в самом начале

Хабенский больше не в топе, Борисову не помог даже «Оскар»: россияне выбрали лучшего актера 2025 года – 1-е место с ним разделил Бурунов

Испытание для киномана: вспомните 5 фильмов СССР по одному кадру со сценой и зрительным залом (тест)

Сильно лучше «Великолепного века»: 7 турецких сериалов, от которых невозможно оторваться

Физкульт-привет фанатам «Джентльменов удачи»: защитите звание в тесте на знание цитат из фильма

Не отпускают до последней минуты: 4 криминальных сериала с рейтингом 8.7+ – динамика не хуже, чем в «Во все тяжкие»