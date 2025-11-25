Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Акира
Расписание сеансов Акира, 1988 в Москве
25 ноября 2025
Расписание сеансов Акира, 25 ноября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Киноляпы
Вся информация о мультфильме
чт
20
сб
22
вс
23
пн
24
вт
25
ср
26
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Акира»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D, SUB
11:55
от 170 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Лысый нянь
Отзывы
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
В «Оно: Добро пожаловать в Дерри» уже нарушили канон Кинга: как Пеннивайз попал на Землю — автор такого не писал
Почему Т-800 пожертвовал собой, выбрав самоуничтожение? Объясняем финал «Терминатора 2», который миллионы фанатов поняли не сразу
Сможете найти 10 отличий от мультика? «Дисней» показал первый тизер фильма «Моана» — и люди не понимают, зачем им смотреть, что уже видели
Новая экранизация Кинга переплюнула «Долгую прогулку» и другие хиты 2025-го: вопросы только к бюджету — даже на «Оно» потратили меньше
Один невинный комментарий Бильбо создал ляп в лоре Толкина — и все из-за сценаристов «Властелина колец»: звучит в самом начале
Хабенский больше не в топе, Борисову не помог даже «Оскар»: россияне выбрали лучшего актера 2025 года – 1-е место с ним разделил Бурунов
Испытание для киномана: вспомните 5 фильмов СССР по одному кадру со сценой и зрительным залом (тест)
Сильно лучше «Великолепного века»: 7 турецких сериалов, от которых невозможно оторваться
Физкульт-привет фанатам «Джентльменов удачи»: защитите звание в тесте на знание цитат из фильма
Не отпускают до последней минуты: 4 криминальных сериала с рейтингом 8.7+ – динамика не хуже, чем в «Во все тяжкие»
Летать на банши? Для утех «18+»? Зачем на’ви из «Аватара» хвосты, и как они на самом деле размножаются
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667