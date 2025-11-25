Меню
Киноафиша Фильмы Акира Расписание сеансов Акира, 1988 в Москве 25 ноября 2025

Расписание сеансов Акира, 25 ноября 2025 в Москве

чт 20 сб 22 вс 23 пн 24 вт 25 ср 26
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Акира»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D, SUB
11:55 от 170 ₽
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Лысый нянь
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
