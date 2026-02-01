Меню
Фильмы
Акира
Расписание сеансов Акира, 1988 в Москве
15 февраля 2026
Расписание сеансов Акира, 15 февраля 2026 в Москве
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Акира»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D, SUB
16:50
от 290 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Не успеваете разобраться в «Невском» или «Первом отделе»? На эти 3 российских детективных фильма вам точно хватит времени
Мария Павловна снова у доски: стартовали съемки 2 сезона «Олдскула» (с рейтингом 7,1 на КП) — сюжет просто огонь (тут фото)
Сюжет как под копирку: фанаты сравнили 8 сезон «По законам военного времени» с «Невским» и «Первым отделом»
Гиллиган подтвердил худшие опасения: второй сезон «Из многих» выйдет не скоро — и вот почему
Вот 5 моих любимых аниме от Макото Синкая: над №1 хотелось реветь каждую минуту – без «Твоего имени» и «Дитя погоды»
Самый популярный сериал России прямо сейчас – не «Первый отдел» или новинки НТВ: хорош почти во всем, кроме финала
Будет ли у «Бриджертонов» 5-й сезон: о судьбе проекта известно даже больше – а вот 3 похожих сериала, чтобы скрасить ожидание
«Абсолютные мурашки»: нашелся истинный преемник «Игры престолов» с рейтингом 9,7 на IMDb — «Дом Дракона» отдыхает
Получили «Эмми», но не признание в России: нашел 3 крутых детектива, от которых русский зритель зря воротит нос
«Мой Кравцов в “Участке” был таким же»: Безруков назвал лучший российский сериал последних лет – без криминала и про любовь
3 остросюжетных мини-сериала на основе реальных событий: рейтинг каждого — выше 7 баллов, и неспроста
