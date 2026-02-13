Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Акира Расписание сеансов Акира, 1988 в Москве 20 февраля 2026

Расписание сеансов Акира, 20 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 13 вс 15 ср 18 пт 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Акира»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
16:25 от 600 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Первая
Первая
2026, Россия, драма, мелодрама
Счастлив, когда ты нет
Счастлив, когда ты нет
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
Титаник
Титаник
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
«20 серий будет ли 30?»: «Первый отдел» на носу, а ясности нет — почему фанаты не могут понять, сколько эпизодов выйдет в 5 сезоне
Янковский в роли советского военнопленного: в Сербии снимают ремейк «Альпийской баллады»
Серий много, но эта особенная: расскажем, почему эпизод «Лето с Январём» «Маши и Медведя» собрал 20 547 235 просмотров
7 фильмов о любви, которые сейчас смотрит вся Россия — вкусы мужчин и женщин резко разошлись
Обожаю «Титаник», а эти 3 похожих фильма люблю не меньше: без лайнеров, но с дикой химией главных героев
Гарри с Дамблдором ищут клад: за этой секретной частью «Поттерианы» охотятся миллионы фанатов Роулинг
Если «мылодрамы» уже поперек горла: 5 неочевидных фильмов, идеальных для Дня влюбленных – №3 из Латвии, №1 с гениальным Хабенским
Историки одобрили эти фильмы о войне: 5 реалистичных картин, снятых по архивной хронике
Подготовили подарки фанатам мини: три сериала по 8 серий — о шпионе, таксисте и программисте
И трава была зеленее, и любовь чище: угадайте 5 романтических фильмов СССР по кадрам (тест)
Сериал про маникюрщика обошел всех конкурентов: а что смотрят сами «мастера по ноготочкам»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше