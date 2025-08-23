Самая большая сюжетная дыра «Голодных игр» долгие годы была у всех на виду: зрители в упор не замечали

Хюррем сказала Гюльфем всего одно слово — и наложница сразу простила ее: а ведь были врагами

Завеса в «Гарри Поттере» могла быть первой версией Воскрешающего камня — фанаты нашли доказательства

Все еще ждут своего часа: пять произведений Стивена Кинга, которые до сих пор не адаптировали на телевидении

Одри Хепберн, Энтони Хопкинс, Сарик Андреасян — уберите лишнее: вспоминаем все экранизации романа «Война и мир»

Спотыкаются, взрываются, ловят лицом бревна — но этот персонаж сломал систему «Пункта назначения»: и она (почти) обманула смерть

«Мощнее, глубже, масштабнее»: этот свежий детектив со звездой «Невского» оценили на 7.2 — продолжение не за горами (фото)

Кем был Женя Лукашин знают многие: но вспомните ли вы, где работали еще 5 героев кино СССР? (тест)

Только три фильма выиграли сразу 11 «Оскаров» — спустя десятилетия они остаются мировой классикой

Из-за этого теста текут слюнки: попробуйте вспомнить советское кино по кадрам с едой (от «Девчат» до «Москва слезам не верит»)