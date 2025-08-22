Меню
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
11:10 от 370 ₽ 20:40 от 450 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
15:00 от 370 ₽ 20:20 от 430 ₽
Час Кино Бибирево
Бибирево
2D
15:35 20:25
Час кино Свиблово
Свиблово
2D
20:15
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Ритмы мечты
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
