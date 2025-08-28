Этот герой «Ворониных» всегда любил Веру: и речь не о Косте — убедительная фанатская теория

Кто скрывается под маской Нью-Йоркского Потрошителя в сериале «Декстер: Воскрешение»? Разбираем популярные теории

Уже 100 раз пересматривали фильм «Москва слезам не верит»? Но явно не заметили намек, что Люда могла быть любовницей Гоши

Сидит за решеткой в темнице сырой: Боб Оденкерк заговорил об еще одном продолжении «Во все тяжкие», на этот раз — про тюрьму

«Я тебя никогда не забуду»-тест: 5 фильмов по кадрам с Караченцовым могут угадать лишь истинные фанаты актера

От «Берегись автомобиля» до «12 стульев»: в кино Миронов и Папанов были крепким дуэтом, а в жизни совсем не дружили — причина проста

Квентин Тарантино рассказал, что может стать его следующим фильмом — над проектом он уже вовсю работает

Из пятого «Индианы Джонса» почти убрали одного из ключевых персонажей — все разрешилось чуть ли не в последнюю минуту

«Думал, он меня пристрелит»: легендарная сцена с бургером в «Криминальное чтиво» попала случайно — из-за дерзкой выходки Л. Джексона

«Эта история вас сломает»: новую экранизацию Кинга критики в один голос зовут лучшим фильмом года — и в нем нет монстров и мистики