В Прованс ехать не пришлось, дворцы и шато нашли в России: где снимали сериал «Виноделы»

Месть, киллеры и Виктория Бекхэм: свежие сериалы недели на Netflix, которые нельзя пропустить — и одно легендарное возвращение

Русский ответ «Шерлоку Холмсу» Гая Ричи: в «Левше» вместо Дауни-младшего — Колокольников с механической рукой

Фея-крестная из «Шрэка 2» даже не в тройке: топ-25 злодеев мультфильмов DreamWorks всех времен — от лучших к худшим

Второго «Невского» снять не вышло: новый сериал про ментов и мошенников НТВ закрыл после 10 серий

Такой «Интерстеллар» зрители и представить не могли: задумывался как драма о любви — пока Спилберга не сменил Нолан

Игры с реальностью в духе Нолана: эти 5 фильмов, как и «Начало», хочется пересматривать — с первого раза все не понять

По «Игре престолов» выходит еще один спин-офф: и в нем засветится жуткий Таргариен — раньше видели лишь мельком

Лысая башка, от горшка два вершка: Серебряный серфер в новой «Фантастической четверке» сперва выглядела так, что Шторм бы явно не влюбился

Четверть века псу под хвост: в «Ван-Пис» окончательно «забили» на важнейший сюжетный элемент — внятного финала без него не ждите