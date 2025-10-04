Меньше или больше: сколько серий в 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» и почему зрителей ждет сюрприз

Кевин Костнер не зря трижды отказывался от съемок в этом фильме: от ленты камня на камне не оставили и зрители, и критики

Это не копия: режиссер «Августа» оправдался за сравнения с культовым российским фильмом

Это что за Колобок? В «Истребителе демонов» Аказа эпично лишился головы, но благодаря особенности смог ее отрастить

Брутальный Семенов или обаяшка Брагин? Это «Невский» или «Первый отдел» — по цитате поймут лишь знатоки «ментовских» сериалов (тест)

«Меня это убивает»: лучшую цитату из «Темного рыцаря» написал вовсе не Кристофер Нолан — и это гложет режиссера по сей день

«По эмоциям едва ли не выше первого»: 2-й сезон «Далекого города» превзошел все ожидания — фанаты в шоке от нового поворота

От мужа не родила, но счастье обрела: в личной жизни у Веры Васильевой были только темные полосы и одно светлое пятно

«Легенды ночных стражей» вышли ровно 15 лет назад, и зрители ждут сиквел до сих пор: но из-за Бэтмена продолжение так и не случится

От «славянского киберпанка» до Кинга: в октябре выйдет сразу 7 новых сериалов — включите для фона, а очнетесь, когда закончится весь сезон